Hausse du prix du tabac : "De la santé spectacle" pour Bernard Gasq

publié le 05/07/2017 à 00:20

Édouard Philippe a rappelé que "le tabac en France entraîne plus de 80.000 décès [par an]. C'est la première cause de mortalité évitable, et la consommation quotidienne de tabac augmente chez les adolescents." En réponse à quoi le Premier ministre a promis d'accentuer sa lutte contre le tabagisme. Il va porter le prix du paquet de 7 à 10 euros.

Pour Bernard Gasq, le président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France, dénonce une mesure inefficace qui ne va qu'inciter les gens à se fournir ailleurs. "Une étude de KPMG [groupe de conseil et d'audit américain] sortie très récemment montrait que l’Algérie, l’Espagne et la Belgique étaient les grands fournisseurs de tabac en France", avance le buraliste. Et même s'il se dit pour la lutte contre le tabagisme il considère que seule "la prévention dans les écoles" serait "quelque chose d'intelligent".

"Une cigarette sur trois est vendue hors des buralistes"

Pour lui, le vrai problème se situe dans le commerce parallèle. " Ça correspond à 30% du marché. Une cigarette sur trois est vendue hors des buralistes", détaille ce représentant des buralistes.

Faire augmenter le prix, comme proposé par Edouard Philippe ? "On n'a pas multiplié par trois le prix des voitures pour faire baisser les morts sur la route (...). Ça n'est encore qu'une politique de santé spectacle qui ne va nous amener qu'une chose : faire grandir le marché parallèle", regrette-t-il.