publié le 04/07/2017 à 03:17

La ministre de la Santé veut augmenter rapidement et fortement le prix du tabac, et ce dès l'année prochaine. C'est ce qu'a écrit Agnès Buzyn dans sa feuille de route adressée au Premier ministre. "Mon objectif, déclare-t-elle, est que la génération qui naît aujourd'hui soit la première génération sans tabac." Déjà récemment, la nouvelle ministre avait indiqué qu'elle n'était pas contre le paquet de cigarettes à 10 euros. Aujourd'hui, le tarif est en moyenne de 6,50 euros, voire un peu plus.



Dans cette même feuille de route, Agnès Buzyn préconise une augmentation ciblée de la prime d'activité dès 2018. Ciblée, c'est-à-dire pour les travailleurs à revenus modestes. Le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé devraient également être revalorisés. C'est maintenant au Premier ministre d'arbitrer. On en saura peut-être davantage lors du discours de politique générale d'Édouard Philippe, le 4 juillet.