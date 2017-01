REPLAY - Penelope et François Fillon ont été entendus pendant plus de cinq heures. Le candidat à l'élection présidentielle avait demandé à être rapidement auditionné.

> Le journal de 7h : le couple Fillon entendu par les enquêteurs Crédit Image : JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

François Fillon a eu plus de 5 heures pour s'expliquer. Dans l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme Penelope, il avait demandé à être entendu rapidement. L'audition a eu lieu en toute discrétion dans les locaux de la police judiciaire de Versailles et non pas à Nanterre, siège de l'Office central de la lutte contre les infractions financières où de nombreux journalistes les attendaient.



Les auditions ont duré environ cinq heures, elles ont eu lieu dans deux bureaux séparés. Penelope et François Fillon ont été entendus comme simples témoins et ne sont pas gardés à vue. Les deux volets de l'affaire ont été abordés par les enquêteurs. Leur avocat a reconnu que le couple devait encore fournir de nombreuses preuves. Les auditions vont se poursuivre notamment celle très attendue de Marc Joulaud, le suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale et l'un des employeurs de Penelope Fillon, il a pour le moment gardé le silence.

À écouter également dans ce journal

- François Hollande recevra Benoît Hamon à l'Élysée jeudi. Ce mardi matin, une cinquantaine de députés socialistes se réunissent à l'Assemblée nationale pour se poser la question de rejoindre Emmanuel Macron.



- Le décret anti immigration de Donald Trump est attaqué de toute part y compris par l'ancien présidentBarack Obama qui a publié un communiqué pour encourager la résistance contre ce décret.



- L'étudiant soupçonné d'avoir tué six personnes dans une mosquée à Québec au Canada dimanche a été inculpé de meurtres avec préméditation.



- Le rapport Abbé Pierre fait état de quatorze millions de personnes qui sont mal logées en France. L'association doit auditionner les candidats à la présidentielle ce mardi.



- Les circonstances du meurtre d'un lycéen lundi en plein Paris restent floues. Il pourrait s'agir d'un règlement de comptes entre deux bandes rivales des XIIe et XXe arrondissements.



- Le footballeur Anthony Mounier devait rejoindre le club de Saint-Etienne. Il a reçu des menaces de morts des supporters et a finalement résilié son contrat.



- C'est Pedro Almodovar qui sera le président du jury du 70e Festival de Cannes. Il sera le premier Espagnol a occuper cette fonction.