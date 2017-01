François Fillon entame sa contre-attaque "pour faire taire les calomnies" sur les soupçons d'emploi fictif visant son épouse.

26/01/2017

La justice n'a pas attendu pour se saisir de l'affaire Penelope Fillon, François Fillon n'a pas tardé à répliquer. L'avocat de François Fillon a remis jeudi 26 janvier des documents à la justice, qui enquête sur des suspicions d'emplois fictifs de l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle, notamment comme attachée parlementaire de son mari, a-t-il annoncé.



"J'ai eu une rencontre avec les magistrats du parquet national financier et j'en ai profité pour leur remettre des documents", a déclaré Me Antonin Levy quelques minutes après sa sortie du pôle financier. "Nous sommes convenus de nous reparler aussi souvent que cela sera nécessaire", a ajouté l'avocat, précisant qu'il se refusait à tout autre commentaire avant l'intervention le soir même de François Fillon au 20 heures de TF1.



Après l'annonce de l'ouverture d'une enquête préliminaire mercredi, l'ancien Premier ministre avait déjà promis qu'il ferait tout pour "faire taire les calomnies". À trois mois de la présidentielle, cette affaire est embarrassante pour le candidat, qui peinait déjà, depuis sa large victoire fin novembre à la primaire de la droite, à trouver le ton de sa campagne. À droite, les porte-parole du candidat semblent à la peine pour défendre leur champion. Depuis mercredi, dans les couloirs de l'Assemblée, c'est la surprise chez les collaborateurs, où la plupart semblaient ignorer que Penelope Fillon ait pu être la collaboratrice de son époux.



Une proche de François Fillon, la député LR Valérie Boyer, a ainsi un peu cafouillé mercredi sur le plateau de C à vous pour défendre son candidat. Expliquant qu'il lui était arrivé "d'embaucher" et "rémunérer un de ses fils comme collaborateur, elle a ajouté maladroitement : "Oui. Mais pour des activités réalisées".