Le journal de 7h : la France s'apprête à voter sous haute-surveillance

publié le 23/04/2017 à 07:33

11 bulletins de vote à disposition. Ce soir, si tout se passe comme prévu deux candidats seront qualifiés pour le second tour. Un scrutin indécis qui se déroule dans un contexte sécuritaire inédit. Les Français vont-ils se rendre aux urnes en masse ? La question de la participation sera essentielle sur les résultats définitifs. Tout doit être prêt dans les bureaux de vote pour accueillir les électeurs à partir de 8 heures. Une élection sous haute surveillance après l'attentat de jeudi soir sur les Champs-Élysées.



Les autorités ont fait appel à quelques sociétés privées pour sécuriser certains bureaux de vote dans la capitale. Assurer la sérénité des électeurs, c'est la mission principale assignée au gouvernement, qui a pris les mesures en ce sens. Place Beauvau, on estime que le dispositif est déjà au niveau maximal et donc suffisamment important pour faire face aux différentes menaces.

Plus de 50.000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui. Ajoutez à cela les militaires de l'opération Sentinelle, ainsi que les policiers municipaux déployés selon les besoins de chaque ville. Les forces d'intervention, RAID, GIGN, BRI sont également en alerte pour immédiatement intervenir en cas d'attaque. Mathias Fekl, le ministre de l'Intérieur, a envoyé la semaine dernière, une note à tous les préfets pour leur rappeler les mesures de prévention a prendre pour sécuriser les bureaux de vote. Parmi ces mesures, restreindre au maximum le nombre d'entrées, ou encore privilégier les patrouilles de police dites "dynamiques" autour des bâtiments.

À écouter également dans ce journal

- Un hommage national sera rendu à Xavier Jugelé, le gardien de la paix abattu jeudi soir sur les Champs-Élysées. La cérémonie sera présidée par François Hollande mardi à 11 heures à la Préfecture de police de Paris. Par ailleurs, les gardes à vue des trois proches du tueur ont été levées hier soir.



- Pour la première fois de la saison Paris prend les commandes de la Ligue 1. Le PSG a dominé Montpellier hier 2-0 grâce à des buts de Cavani et Di Maria. Paris possède 3 points d'avance sur Monaco qui compte deux matchs en moins.



- Aujourd'hui la doyenne des classiques cyclistes se déroulera dans une ambiance lourde. Le départ de Liège-Bastogne-Liège sera précédé d'une minute de silence en mémoire de l'Italien Michele Scarponi. Le coureur de l'équipe Astana est décédé hier matin à l'entraînement, percuté par un véhicule.



- En tennis Lucas Pouille a chuté en demi-finales du tournoi de Monte-Carlo battu par Albert Ramos 6-3, 5-7, 6-1. L'Espagnol retrouvera son compatriote Rafael Nadal tenant du titre et tombeur de David Goffin 6-3, 6-1.



- L'Équipe de France de Fed Cup mène 2-0 face à l'Espagne grâce aux victoires de Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier. Encore une victoire et les filles seront assurées de rester dans le groupe mondial.