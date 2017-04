publié le 23/04/2017 à 04:30

30 ans. Trois décennies qu'Arthur est un personnage incontournable du PAF. RFM, Skyrock, Fun Radio, OÜI FM, TF1 ou France 2... Jacques Essebag, de son vrai nom, a marqué de son empreinte l'audiovisuel français. Une carrière prolifique qui l'a conduit à se glisser parmi les plus grandes fortunes de l'Hexagone. Mais cette réussite ne plaît pas à tout le monde. Selon Yann Moix, la France aime détester l'homme d'affaires franco-marocain. "En France, le succès est moins bien accueilli qu'aux USA", abonde l'intéressé sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 22 avril.



"Mais il y a quand même des gens qui m'aiment (...) Il y a ma mère", sourit l'animateur. Accusé d'exil fiscal pour s'être installé en Belgique en 2014, l'enfant de la télé s'explique devant Laurent Ruquier : "J'ai quitté la France pour des raisons très personnelles" lâche-t-il, ajoutant qu'il s'agissait à l'époque d'une "décision pas facile". Et de poursuivre : "Je suis revenu il y a un an et demi. Preuve selon lui que la volonté d'échapper au fisc n'avait rien à voir avec ses motivations.



Aujourd'hui, Arthur souhaite tourner la page des polémiques et "revenir aux sources". Celui qui a fait ses armes sur les ondes de radios pirate, à l'étroit dans un garage, brûle d'envie de faire son retour sur les "petites radios". C'est pourquoi à partir du 2 mai, le pionnier de la télé-réalité animera Radio Jack sur OÜI FM - dont il est propriétaire - tous les jours de 8 heures à 10 heures. Au programme, deux heures d'une ambiance Rock'n Roll, comme à ses débuts.