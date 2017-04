publié le 23/04/2017 à 05:30

La crainte du terrorisme pèse sur l'élection présidentielle française, y compris à l'étranger. Le consulat de France à New York, où se sont pressés samedi 22 avril des centaines de ressortissants français, a été brièvement évacué dans l'après-midi après une alerte à la bombe, ont indiqué des responsables du consulat. Les policier de la plus grande ville américaine avaient en effet repéré une voiture suspecte aux abords de ce bâtiment cossu qui jouxte la très chic 5e avenue, en face de Central Park.



"Après les Champs-Élysées, les policiers du NYPD avaient pour consigne d'être particulièrement vigilants", a expliqué la consule, Anne-Claire Legendre, faisant référence à la fusillade qui a coûté la vie à un policier et blessé trois autres personnes, dont deux de ses collègues. Les dizaines de personnes qui se trouvaient dans l'immeuble lors de l'alerte, vers 17 heures locales (21h00 GMT), sont sorties sur le trottoir en attendant l'inspection du véhicule. Quelque 50 minutes plus tard, tout était rentré dans l'ordre, a indiqué Amélie Geoffroy, attachée de presse.

L'incident n'a pas duré suffisamment longtemps pour retarder le scrutin. Le bureau de vote devait fermer à 19 heures locales, comme prévu. Environ 28.500 Français habitant dans les États de New York, du New Jersey et du Connecticut sont inscrits sur les listes électorales du consulat. Le bâtiment abrite l'un des 16 bureaux où les expatriés peuvent voter.