publié le 04/07/2017 à 07:33

La Corée du Nord s'apprête à faire une "annonce importante", mardi 4 juillet, après avoir effectué dans la matinée un nouveau tir de missile balistique, rapporte l'agence sud-coréenne Yonhap. L'annonce devrait avoir lieu à 15 heures, heure de Pyongyang (06H30 GMT), poursuit Yonhap, en citant la radio publique nord-coréenne. Pyongyang cherche à se doter de missiles balistiques intercontinentaux et les experts pensent que l'engin tiré mardi pourrait atteindre l'Alaska.



La Corée du Nord a tiré mardi un missile balistique qui est tombé en mer du Japon, a annoncé l'armée sud-coréenne. Ce "missile balistique non identifié" a été lancé depuis un site proche de Banghyon, dans le Pyongan du Nord, une province de l'ouest de la Corée du Nord, a indiqué l'armée sud-coréenne dans un communiqué. Le missile est tombé dans la mer Orientale, appellation coréenne de la mer du Japon, selon le communiqué. L'engin pourrait être tombé dans la zone économique exclusive nippone, soit à moins de 200 miles nautiques des côtes du Japon, selon un porte-parole du ministère japonais de la Défense auprès de l'AFP.

Ce tir est intervenu le jour même de la fête nationale américaine et quelques jours à peine après la rencontre vendredi entre le président américain Donald Trump et le nouveau chef de l'État sud-coréen, Moon Jae-In, lors de laquelle les deux hommes ont notamment évoqué la menace nord-coréenne.

À écouter également dans ce journal

- À Raqqa, en Syrie, les forces de la coalition ont ouvert des brèches dans le mur qui entoure la vieille ville. "Des forces de la coalition ont soutenu l’avance des FDS dans la partie la plus lourdement fortifiée de Rakka en ouvrant deux brèches dans le mur de Rafiqah qui entoure la vieille ville", a annoncé lundi 3 juillet dans un communiqué le commandement des forces américaines au Moyen-Orient (Centcom).



- Dans son discours devant le Congrès à Versailles, Emmanuel Macron a réaffirmé son intention de réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. Aujourd'hui, Édouard Philippe doit prononcer son discours de politique générale, à l'Assemblée nationale.



- Murielle Bolle saura aujourd'hui si elle reste en prison, où s'i elle va bénéficier d'un contrôle judiciaire. La chambre de l'instruction de Dijon décide mardi du sort de ce témoin clé de l'affaire Grégory en 1984, suspecté d'enlèvement aujourd'hui.



- À Toulouse, une fusillade a fait un mort et six blessés, hier soir. Selon la préfecture, "aucune piste n'est écartée, mais il n'y a pas à ce stade d'élément terroriste".



- La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, souhaite augmenter "rapidement et fortement, dès 2018, le prix du tabac", comme elle l'explique dans une feuille de route adressée au premier ministre Édouard Philippe. "Mon objectif est que la génération qui naît aujourd'hui soit la première génération sans tabac", écrit-elle.



- Le champion du monde slovaque Peter Sagan (Bora) a remporté la troisième étape du Tour de France, lundi, sur les hauteurs de Longwy. Le Britannique Geraint Thomas (Sky) a gardé le maillot jaune de leader après cette étape qui marque l'entrée en France de cette 104e édition.



- À Wimbledon ça passe pour cinq Français sur les sept engagés (Tsonga, Pouille, Garcia, Herbert, et Paire). Seuls Julien Benneteau et Alizé Cornet ont été éliminés, comme le finaliste de Roland-Garros, Stan Wawrinka déjà éliminé du tournoi.