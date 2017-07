publié le 04/07/2017 à 06:14

Un cousin de Murielle Bolle relate dans Le Parisien de mardi 4 juillet les violences physiques subies en novembre 1984 par ce témoin clé de l'affaire Grégory, qui expliqueraient son revirement. Il y a 32 ans, Murielle Bolle, alors âgée de 15 ans, a livré un témoignage accusant son beau-frère Bernard Laroche du rapt du petit garçon de quatre ans retrouvé mort dans la Vologne le 16 octobre 1984, avant de se rétracter rapidement.



La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon doit se prononcer mardi 4 juillet sur le sort de Murielle Bolle. Aujourd'hui âgée de 48 ans, elle a été mise en examen et écrouée jeudi 29 juin pour "enlèvement". Le procureur général de Dijon avait alors évoqué un "témoignage récent" et "très précis" d'un "parent" qui "parle de violences physiques" sur la jeune fille pouvant expliquer son revirement. "On fait des vérifications", avait déclaré le magistrat.

Dans Le Parisien, ce témoin, un homme de 54 ans se présentant comme un cousin germain de Murielle Bolle, affirme avoir assisté à la soirée du 5 novembre 1984 au cours de laquelle il a "vu Muriel subir des coups". Ces faits se seraient déroulés chez les parents de Murielle Bolle, bien qu'il refuse de confirmer cette information : "J'étais donc présent. Je serais capable de faire un plan détaillé de la maison, confie-t-il, de manière anonyme, au quotidien régional. Je peux vous dire que Murielle s'est fait démonter, je veux dire qu'elle a été frappée par plusieurs personnes, elle a pris une sacrée volée".

"Une gamine qui a beaucoup souffert"

"Après ces violences, Murielle est sortie, poursuit-il. Elle pleurait. C'est là qu'elle m'a fait des confidences sur l'affaire. Mais je ne vous en dirai pas plus, je veux protéger l'enquête", ajoute ce témoin. Il assure ne pas avoir "voulu enfoncer Murielle" : "Dans cette affaire, je pense que Murielle est une victime, c’est une gamine qui a beaucoup souffert. Moi j’ai fait ce que ma conscience m’a dicté."



Le cousin de Murielle Bolle explique avoir décidé de témoigner 32 ans après les faits en raison de la mise en examen à la mi-juin de Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante de Grégory, soupçonnés d'avoir séquestré puis tué le garçonnet : "Tout s’est remis en place dans ma tête. Je me suis dit, Murielle ne peut plus mentir. Murielle qui m’avait confié une chose trente-deux ans en arrière, chose que j’ai toujours eue dans la tête."