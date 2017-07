publié le 04/07/2017 à 06:46

Le Jour de l'Indépendance" ("Independance Day") est la fête nationale qui célèbre la déclaration d'indépendance des treize colonies d'Amérique vis-à-vis de la Couronne britannique. C'était le 4 juillet 1776. On retrouve certains ingrédients de la fête nationale en France. Il y a beaucoup de parades patriotiques. Certaines remontent au XIXe siècle. Mais ce ne sont pas des défilés militaires. Cependant le 4 juillet, il y a beaucoup de messages de remerciements aux troupes - notamment celles qui sont déployées à l'étranger - ou aux vétérans. Il y a près d'un million et demi de personnes dans les forces armées américaines.



Autre point commun : le feu d'artifice. Il y a un peu partout. Mais le plus grand, diffusé en direct à la télévision, est tiré à New York, entre Manhattan et Brooklyn. Il est intéressant de noter que depuis près de soixante ans, c'est une chaîne de grand magasin, Macy's, qui finance et donc lui donne son nom. Cela marque aussi une période de soldes. Il faut près de deux semaines aux artificiers pour mettre en place les 60.000 feux d'artifice sur cinq grandes barges flottantes.

Autre tradition : les couleurs bleu-blanc-rouge du drapeau étoilé sont affichées partout. Déjà en temps normal, les Américains aiment les montrer. Ils expriment plus volontiers leur patriotisme que ne le font beaucoup de Français, en plantant des drapeaux dans leur jardin ou sur leur maison. Mais le 4 juillet, on voit des drapeaux vraiment partout : sur les voitures, les murs des magasins, les publicités dans les journaux ou à la télé. Des animaux de compagnie sont teintés en bleu-blanc-rouge. On en trouve même sur les tenues de beaucoup d'Américains.

Ils entendent montrer leur fierté d'être Américains. On trouve des tenues spéciales pour l'occasion dans les magasins. Alors certes dans les rues de New York ou Los Angeles, vous en croisez peu. Mais dans des petites villes, dans des États plus conservateurs, c'est très courant.



Autre tradition qui va vous sembler un peu curieuse, et pourtant elle dure depuis plus d'un siècle : un grand concours annuel organisé près de la plage de Coney Island, à New York, et diffusé sur une chaîne sportive. Il s'agit du concours du plus gros mangeur de hot-dogs ! L'an passé, le gagnant en a empiffré 70 en dix minutes.

