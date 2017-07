publié le 03/07/2017 à 23:25

Une fusillade a fait au moins un mort et six blessés dont deux graves à Toulouse, lundi 3 juillet dans la soirée. Selon La Dépêche du Midi, l'attaque a eu lieu peu après 21 heures à proximité de la place Abbal dans le quartier de la Reynerie. Le quotidien régional rapporte qu'un homme en moto aurait ouvert le feu à plusieurs reprises sur un groupe. Le site de France 3 évoque "plusieurs personnes", sur un scooter et une moto, qui ont tiré sur un groupe avant de prendre la fuite.



Le site de la troisième chaîne rapporte également des témoignages évoquant au moins un tireur dissimulé derrière des vêtements traditionnels musulmans. La préfecture de Haute-Garonne a indiqué au site qu'un dispositif était en place pour retrouver les tireurs. Une déclaration du parquet de Toulouse est attendue.



Selon une source de la préfecture qui s'est confiée à l'AFP, "aucune piste n'est écartée mais il n'y a pas à ce stade d'élément terroriste." Une source proche de l'enquête indique que les premières constatations feraient plutôt penser à un règlement de compte dans ce quartier classé "zone urbaine sensible".





Plus d'informations à venir sur RTL.fr.