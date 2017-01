LE GRAND JURY - Médecins sans frontières a appelé les autorités à faire cesser "les violences policières" contre les migrants.

08/01/2017

"Les policiers harcèlent les migrants en leur confisquant leurs couvertures, utilisant parfois des gaz lacrymogènes pour les disperser, allant jusqu'à leur interdire de s'asseoir dans la file d'attente du centre humanitaire de La Chapelle (Paris, ndlr) où ils attendent une place d'hébergement". Dans un communiqué publié le 7 janvier, Médecins sans frontières a lancé un appel aux autorités afin de faire cesser "le harcèlement et les violences policières" contre les migrants, des "pratiques inacceptables" qui "mettent en danger" leur vie.



Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ce dimanche 8 janvier, Bruno Le Roux a rétorqué qu'il "faut arrêter ce sport national de mise en cause des policiers, il faut arrêter. Non, ils n'ont pas d'instruction autre que la mise à l'abri aujourd'hui de toutes les personnes qui sont vulnérables, et ils le font avec une conscience du rôle qu'ils jouent, de l'uniforme qu'ils portent." Qu'ils soient migrants ou non ? "Ce n'est pas aux policiers de faire la différence entre leurs statuts."



Malgré la polémique, le ministre de l'Intérieur, qui réclame de "l'humanité" de la part des policiers, a répété son soutien aux forces de l'ordre. "Je ne partage absolument pas cette vision (de MSF, ndlr). Quelque fois, il peut y avoir une forme de contrainte à mettre à l'abri quelqu'un, quand il est exposé au froid."