Opération reconquête pour François Fillon. Embourbé dans le Penelope Gate, le candidat de la droite a presenté une nouvelle mouture de son programme de réforme de la santé. Une version nettement plus consensuelle qui revient notamment sur des propositions controversées. Après deux semaines de polémiques sur les emplois présumés fictifs de son épouse et de ses enfants, François Fillon entend ainsi revenir sur le débat des idées et faire oublier les accusations de privatisation de la Sécu qui avaient suscité l'indignation jusque dans son propre camp



La proposition de réserver à l’Assurance-maladie la prise en charge des seules affections graves et maladies de longue durée pour laisser à l’assurance privée le remboursement des seuls "petits soins" est écartée. "Je n’ai jamais voulu mettre en place une santé à plusieurs vitesses. J’ai juste posé une question légitime", explique l’ancien premier ministre dans un entretien au Parisien mardi 21 février, assurant avoir "rebâti, enrichi, amélioré" son projet.

À écouter également dans ce journal

- La mise en place du revenu universel, proposition phare de Benoît Hamon, pourrait coûter 349 milliards d'euros, selon l'institut Montaigne dans le journal Les Échos.

- Pour la première fois, tous les candidats à la présidentielle pourraient débattre avant 1er tour. TF1 négocie pour organiser un débat le 20 mars, France 2 pour le 23 mars.



- Jean-Marc Ayrault a annoncé qu'il ne briguera pas de nouveaux mandats. L'actuel ministre des Affaires étrangères ne se présentera aux élections législatives en juin prochain.



- Nicolas Bay, secrétaire général du Front national, a estimé hier que la perquisition menée au siège du parti dans le cadre de l'affaire des soupçons d'emplois fictifs d'assistants au Parlement européen, était une "perquisition médiatique".



- Les attentats ont fait perdre 1,5 million de touristes à Paris et à l'Île-de-France. Les visiteurs asiatiques ont particulièrement déserté la région.



- Sans surprise, Christiane Lambert, 55 ans, devrait être désignée présidente par intérim de la FNSEA lors d'un bureau exceptionnel qui se tient aujourd'hui, deux jours après la mort brutale de Xavier Beulin.



- RTL vous le révèle ce matin, 6 clients sur 10 ne sont pas satisfaits des services de la SNCF, selon une enquête UFC-Que Choisir.



- La moitié de l'emploi des salariés est concentrée dans 12 grandes métropoles françaises selon une étude de France stratégie.



- Manchester City reçoit Monaco en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Match à suivre dès 20h45.