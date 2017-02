publié le 19/02/2017 à 09:55

C’est un chiffre qui devrait gonfler le moral de François Fillon. Alors que le parquet national financier poursuit ses investigations dans le cadre de l’affaire des emplois présumés fictifs, le candidat de la droite à l’élection présidentielle garde le cap. Dans un entretien au Figaro paru samedi, il a ainsi assuré qu’il ne renoncerait pas, même en cas de mise en examen. Sa stratégie jusqu’au-boutiste semble convaincre ses électeurs, dont le soutien ne s’érode pas malgré son avenir judiciaire incertain.



D’après un sondage Ifop pour le Journal du dimanche publié ce dimanche 19 février, 70% des sympathisants des Républicains souhaitent que François Fillon maintienne sa candidature. Et ils sont quasiment tous convaincus (96%) qu’il ne renoncera pas pour laisser sa place à un éventuel plan B. Un avis partagé par 88% des Français, soit une hausse de 24 points par rapport à la précédente consultation réalisée deux semaines auparavant.

65% des Français veulent son retrait

"Les gens de droite se disent : ce n’est peut-être pas le candidat qu’on voulait, il nous a déçus mais on l’a sous la main et on va l’instrumentaliser pour éviter Macron et Le Pen", analyse Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l’Ifop, cité dans le JDD. Si les électeurs des Républicains affichent un réel soutien, le sondage Ifop met aussi en lumière un rejet massif de François Fillon exprimé par les Français : 65% d’entre eux ne souhaitent pas le maintien de sa candidature.

"Si j’ai le sentiment que ma candidature est un handicap pour faire gagner mes idées, je me retirerai", avait souligné François Fillon début février. Le soutien affiché par les sympathisants des Républicains le conforte dans son choix de poursuivre sa campagne sans attendre la décision du parquet national financier, qui a pourtant annoncé cette semaine qu’un classement sans suite de l’affaire des emplois présumés fictifs était à exclure au regard des premiers éléments de l’enquête.