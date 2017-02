publié le 21/02/2017 à 06:00

Donald Trump est en train de faire exploser le compte en banque de la Maison Blanche. Et la facture est salée pour le contribuable américain. Selon les estimations réalisées par le Washington Post sur la base d'un rapport du gouvernement, en un mois le 45ème président des États-Unis a dépensé 11,3 millions de dollars (10,6 millions d'euros). C'est presque la totalité du budget de Barack Obama, qui sur deux mandats, a dépensé quelque 12,1 millions de dollars par an (11,4 millions d'euros) pour ses voyages officiels.



Depuis sa prise de fonction le 20 janvier dernier, Donald Trump a multiplié les allers-retours en Floride, dans sa résidence privée de Mar-a-Lago, qu'il aime appeler "la Maison Blanche d'hiver". Il s'y est déjà rendu à trois reprises, dont une fois en compagnie du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le problème est que cette résidence n'est pas aménagée pour satisfaire les services de protection américains. Résultats : les besoins pour assurer la sécurité du président des États-Unis sont bien plus importants que prévus, entre les patrouilles de garde-côtes pour surveiller les plages, les membres du service de sécurité qu'il faut faire venir en plus grand nombre, etc... Tout cela coûte une petite dizaine de millions de dollars.

La sécurité du clan Trump

Mais à cela, viennent s'ajouter les frais engagés pour les déplacements des membres de la famille de Donald Trump : en janvier, Eric Trump s'est rendu en Uruguay, à titre d'exemple. Un voyage qui a coûté quelque 97.000 dollars aux contribuables américains. De cette somme, le Washington Post indique que 88.000 dollars ont été utilisés pour régler les chambres des agents des services secret en charge de la protection d'Eric Trump. D'autant que selon le quotidien américain, certains des déplacements facturés ne relèvent pas des affaires politiques du pays, mais simplement d'affaires... Le 18 février, Eric et Donald Trump Jr se sont rendus à Dubaï afin de participer à l'inauguration d'un nouveau terrain de golf de la "marque" Trump. Là encore, ils étaient accompagnés d'un service de sécurité important.

En parallèle, des frais de sécurité sont également engagés afin d'assurer la protection de Melania Trump et le petit dernier de la famille, Barron. La Première dame ayant décidé de rester vivre à New-York pendant un temps. Outre la facture salée, ces différents éléments commencent à pousser les agents des services secrets à bout. "C'est un cauchemar sur le plan logistique", a expliqué au Washington Post Jonathan Wackrow, un ex-agent. "Ils font face à un sérieux risque de burn-out".