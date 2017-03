Le journal de 7 h : le torchon brûle entre la Turquie et l'Europe

et La rédaction numérique de RTL

publié le 12/03/2017 à 07:43

La brouille entre Ankara et plusieurs capitales européennes a franchi un cap samedi 11 mars aux Pays-Bas. Une manifestation a été interdite à Rotterdam, où les forces de l'ordre ont été obligées de disperser les militants turcs favorables au parti AKP. La ministre turque de la Famille a été refoulée vers Düsseldorf en Allemagne et le ministre des Affaires étrangères a été interdit de territoire, ce qui a provoqué la colère du président Erdogan.



Le chef d’État a évoqué "des vestiges du nazisme" pour fustiger ces camouflets. La France en revanche, a accueilli hier soir le chef de la diplomatie d'Ankara, où il se rendait à l'invitation d'une association turque locale. Depuis plusieurs jours, les membres du gouvernement turc mènent une campagne pro-Erdogan dans des pays européens.

À écouter également dans ce journal

- En meeting à Châteauroux, Marine Le Pen a prêté des dérives totalitaires à l'Union européenne, qui nourrirait un sombre projet d'armée européenne afin de tenir les peuples par les armes.

- François Fillon a réclamé des sanctions internes à l’encontre des auteurs de la "caricature inacceptable" d'Emmanuel Macron publié par le compte des Républicains sur Twitter.



- Quelques jours après la journée des Droits de la Femme, une association lilloise dénonce le harcèlement sexuel au quotidien. "Lille sans relous", c'est le nom de cette association, a eu l'idée d'un mur de la honte du harcèlement de rue, en invitant les passants à apporter leurs témoignages.



- Monaco a confirmé hier son emprise en tête de la Ligue 1 en battant Bordeaux (2-1). Au classement, les Monégasques possèdent 5 points d'avance sur Nice et 6 sur le PSG en déplacement à Lorient ce dimanche. Dans la soirée, Guingamp a écrasé Bastia (5-0), Nantes a battu Montpellier (3-2), Lille a dominé Nancy (2-1), tandis que Rennes et Dijon ont fait match nul (1-1).



- En Rugby, l'Angleterre a remporté son deuxième Tournoi des Six nations consécutifs grâce à sa large victoire contre l'Écosse hier (61-21). À Rome, le XV de France s'est largement imposé face à l'Italie (18-40).