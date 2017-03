François Fillon se serait fait offrir pour plusieurs milliers d'euros de costumes

publié le 12/03/2017 à 05:00

48.500 euros. C'est le montant qu'aurait perçu François Fillon en vêtements depuis 2012, selon le Journal du Dimanche. Ce dernier affirme dans son enquête qu'une grande partie de cette somme, 35.500 euros, aurait été versée en liquide et le reste en chèque.



Plus précisément, l'hebdomadaire affirme qu'un chèque de 13.000 euros de la banque Monte Paschi a été signé par un "ami généreux" - lequel a confirmé l'information -, pour des costumes de la même boutique : Arnys, rue de Sévres, à Paris. Les vêtements auraient été retirés les 9 et 10 février, et le chèque aurait été adressé par porteur le jour de sa signature, soit le 20 février.

Contacté par le JDD, l'entourage de l'ancien Premier ministre a répondu : "On se demande jusqu’où iront ces intrusions malveillantes dans sa vie privée. Il est exact qu’un de ses amis lui a offert des costumes en février. Ça n’a rien de répréhensible. Quant à l’affirmation que certains costumes auraient été payés en espèces, c’est totalement extravagant. Aucune maison sérieuse n’accepte des paiements en espèces de tels montants."



Enfin, interrogé sur l'affaire, le responsable "Grande mesure" de la boutique concernée aurait "raccroché brutalement" aux journalistes du Journal du Dimanche, se refusant, lors d'un appel ultérieur "à tout commentaire".