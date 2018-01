Le journal de 18h : le père et l'oncle de Tizio, le bébé kidnappé, restent en prison

publié le 07/01/2018 à 19:00

Le petit Tizio est de retour dans sa chambre de l'hôpital du CHU de Toulouse. Le bébé âgé de deux mois, gravement malade, avait été kidnappé par son père vendredi soir, une alerte enlèvement avait été déclenchée, avec succès. L'enfant a été dans l'Aude samedi soir. Son père et son oncle ont été arrêtés, et leur garde à vue, prolongée jusqu'à demain.



Tout deux vont être déférés en début d'après-midi en vue d'une ouverture d'information judiciaire pour soustraction d'enfant, soustraction aux obligations légales susceptible de compromettre la santé de l'enfant, privation de soins et complicité pour l'oncle de Tizio.

L'enfant a pu être retrouvé grâce aux gendarmes de Belcaire (Aude). Ils étaient en congé, mais des habitants du village leur ont signalé qu'ils avaient repéré la voiture du père de Tizio. Ce dernier a pu retrouver sa maman et retourner dans sa chambre d'hôpital. Il se porte plutôt bien.

À écouter également dans ce journal :

- De Sacré Charlemagne à Résiste, elle a bercé la France pendant plus de cinquante ans. France Gall s'est éteinte dimanche 7 janvier à 70 ans, après deux ans de lutte contre un cancer du sein.



- Ce dimanche étaient commémorés les attentats de janvier 2015. Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes.



- Quatre morts dont deux jeunes pompiers volontaires dans l'incendie qui a ravagé une maison samedi dans un village du Pas-de-Calais.



- Un contrôle de police a dégénéré vendredi 5 janvier dernier à Argenteuil dans le Val-d'Oise : deux agents souffrent de blessures.



- Pimkie sera l'une des entreprises françaises à recourir à la rupture conventionnelle collective. Une mesure de la nouvelle loi travail qui permet de ne pas négocier les départs un par un.



- La cérémonie des Golden Globe's aura lieu cette nuit aux États-Unis. C'est la première grande soirée de cinéma après l'affaire Weinstein.

