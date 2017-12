publié le 04/12/2017 à 07:44

À trois semaines de vacances de Noël stratégiques pour l'économie du pays, la SNCF s'est battue tout le week-end contre une panne, qui a provoqué l'arrêt du trafic gare Montparnasse et l'annulation de 30% des TGV et des retards importants, dimanche 3 décembre. "Inacceptable", a jugé la ministre des Transports. Élisabeth Borne a convoqué Patrick Jeantet, patron de SNCF Réseau lundi 4 décembre à 9 heures pour obtenir des explications.



Il s'agit-là de la deuxième panne majeure qu'essuie l'entreprise ferroviaire en quatre mois. Que s'est-il passé exactement ? Il ne faut rien voir de comparable avec ce qui s'était passé à la fin du mois de juillet. Un défaut d'isolation sur l'installation électrique d'un poste de commandes d'aiguillages avait été détecté après de longues heures d'enquête.

Dimanche 3 décembre, une erreur de codage a provoqué cette pagaille. Cette erreur sur une ligne de codage a provoqué un bug dix minutes après la mise en service d'un nouveau programme informatique - "qui télécommande les enclenchements d'aiguillage" - destiné à augmenter les capacités de la gare Montparnasse : permettre le départ de 11 TGV par heure au lieu de 9 actuellement pour pouvoir notamment dès la semaine prochaine accueillir des Ouigo. Une fois la ligne de codage défaillante identifiée, - c'est ce qui a été le plus long à faire - il a fallu simplement la reprogrammer. Petite cause donc mais gros effets.

Pourquoi un tel changement un dimanche ?

Pourquoi avoir procédé à l'inauguration de ce nouveau programme un dimanche, journée réputée pour sa fréquentation ? S'il y a beaucoup de voyageurs dans les TGV, ce n'est pas le cas dans les trains de banlieue, qui transportent dix fois plus de voyageurs en semaine. Ce genre d'opérations se fait donc toujours le week-end pour ne pas pénaliser les trajets domicile-travail du quotidien. "On impacte globalement beaucoup moins de circulation en faisant ça un dimanche qu'un jour de semaine", se justifie sur RTL Patrick Jeantet, patron de SNCF Réseau



La SNCF explique aussi qu'elle avait choisi un des week-ends les plus creux de l'année sur le réseau TGV. Avant les fêtes et hors période de vacances scolaires.