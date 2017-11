publié le 23/11/2017 à 07:12

Une "fatwa bancaire". C'est comme cela que Marine Le Pen décrit les décisions prises par plusieurs banques françaises. La présidente du Front national a annoncé qu'elle allait porter plainte contre la Société Générale et HSBC pour "discrimination". La première banque a demandé au parti de clôturer tous ses comptes et la seconde a demandé la même chose à Marine Le Pen, concernant ses comptes personnels.



Hier sur RTL, l'ancien responsable de la communication du Front national, Florian Philippot, a affirmé qu'il était au courant de la situation du parti. "On nous parlait régulièrement des difficultés financières du Front national", a reconnu le leader des Patriotes.

"Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que vice-président, je n'avais pas de rémunération au Front national. Manifestement, (les comptes) n'étaient pas au vert", a-t-il ajouté.

À écouter également dans ce journal

Polémique - Un patron du Nord s'en est pris aux syndicalistes sur sa page Facebook en écrivant : "Tous les syndicalistes dans la chambre à gaz ha Hitler". Les représentants locaux de la CGT ont déposé plainte.



Politique - Emmanuel Macron est attendu de pied ferme au 100 Congrès des maires de France, furieux des décisions de l'exécutif concernant les collectivités locales. Hier, le chef de l'État a reçu un millier d'entre eux pour un cocktail à l'Élysée.



Diplomatie - L'arrestation du milliardaire russe Kerimov provoque la colère de Moscou. Le sénateur Souleïman Kerimov a été mis en examen mercredi à Nice pour blanchiment de fraude fiscale et placé sous un strict contrôle judiciaire.



Argentine - Un bruit anormal a été enregistré il y a une semaine, trois heures après la dernière communication du submersible San Juan, à proximité de sa dernière position connue.



Liban - Saad Hariri, le premier ministre libanais, annonce qu'il suspend sa démission en attendant des consultations sur des dossiers épineux dont l'implication du Hezbollah pro-iranien dans des conflits régionaux, au lendemain de son retour au pays après trois semaines à l'étranger.



Société - Une centaine de mal-logés, dont cinq sinistrés de l'assaut de Saint-Denis en 2015, occupent un gymnase à deux pas de l'Élysée, dans le VIIIe arrondissement de Paris, pour réclamer une solution de relogement.



Football - Cinq mois après son arrivée, Marcelo Bielsa a été "momentanément" suspendu par le LOSC "dans le cadre d’une procédure engagée par le club", a annoncé le club sur son site internet mercredi.



Football - Le PSG a surclassé le Celtic Glasgow 7-1 hier soir au Parc des Princes, remportant ainsi son 5e succès en autant de rencontres de Ligue des champions, conservant la première place du groupe B avant le choc contre le Bayern Munich.