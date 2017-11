publié le 23/11/2017 à 06:00

À l'approche des fêtes de fin d'année, RTL révèle une enquête réalisée par Cofidis*, en partenariat avec l'institut CSA Research, sur "le budget et les bons plans des Français pour Noël". Selon les résultats publiés jeudi 23 novembre, 65% des Français - et particulièrement les CSP+ (69%), les femmes (68%) et les personnes avec enfant (67%) - ont déclaré débuter leurs achats avant le mois de décembre, y compris pendant des périodes de promotion. La même proportion (64%) assure anticiper leurs dépenses en mettant de l'argent de côté toute l'année (53%).



Ils y consacrent en moyenne 749 euros cette année, et prévoient d'acheter 8 cadeaux. Les premiers postes de dépenses restent les cadeaux (323 euros) et la nourriture (130 euros). Suivent les transports (34 euros), la tenue vestimentaire (32 euros) et les décorations (28 euros).

Le budget varie du simple au double suivant les régions : de 1.199 euros en Île-de-France à 653 euros en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La note de Noël 2017 s'élèvera à 1.953 euros en moyenne pour les cadres et les professions libérales quand elle se situera autour de 483 euros pour les employés. Céline François, directrice marketing de Cofidis France, note que "pour un Français sur deux, le budget consacré à Noël sera inférieur à 460 euros (montant médian, ndlr)".

Les Français ingénieux pour optimiser leur budget

Pour "optimiser leur budget et réduire leurs dépenses" en matière de cadeaux, 35% des Français font leurs achats de cadeaux lors des périodes de promotion précédant Noël, 32% offrent un seul cadeau pour un couple, 31% offrent des cadeaux uniquement aux enfants, et 30% achètent leurs cadeaux en ventes privées sur Internet.



*L'étude a été réalisée par questionnaire auto-administré du 24 au 26 octobre 2017 auprès d'un échantillon de 1.002 Français âgés de 18 ans et plus, construit selon la méthode des quotas sur les critères de sexe, d'âge, de profession du répondant, de région et de taille d'agglomération.