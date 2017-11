et AFP

publié le 22/11/2017 à 16:40

Depuis la démission surprise de son Premier ministre, le 4 novembre, le Liban vit au rythme des coups de théâtre géopolitiques déclenchés par la décision de Saad Hariri. Dernier en date : l'annonce mercredi 22 novembre par l'homme d'État libano-saoudien de la suspension de ladite démission.



De retour mardi 21 novembre à Beyrouth après un bref exile en Arabie Saoudite suivi d'une visite éclaire à Paris et au Caire, Saad Hariri s'est entretenu mercredi avec le président libanais Michel Aoun. "J'ai discuté de ma démission avec le président de la République qui m'a enjoint d'attendre avant de la présenter (...) pour permettre davantage de consultations (...) j'ai accepté cette requête", a déclaré le Premier ministre à l'issue de cette rencontre.

D'après lui, les discussions devront porter sur "les motivations et le contexte politique" de cette démission. Saad Hariri, un protégé de l'Arabie Saoudite, l'avait alors justifiée en dénonçant la "mainmise" de l'Iran et du Hezbollah, membre de son gouvernement, sur les affaires du Liban et leur "ingérence" dans les conflits de la région. Il avait également affirmé craindre pour sa vie.

"Dialogue responsable"

Saad Hariri espère que le gel de sa décision "permettrait d'entamer de manière sérieuse un dialogue responsable (...) qui réglerait les différends". "J'aspire aujourd'hui à un véritable partenariat avec toutes les forces politiques en vue de mettre les intérêts du Liban au-dessus de tout autre", a encore ajouté le Premier ministre.



"Nous sommes ouverts à tout dialogue, toute discussion dans le pays", a affirmé lundi 20 novembre le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a semblé adopter un ton conciliant. Poids lourd de la politique libanaise, le Hezbollah est le seul mouvement à ne pas avoir déposé les armes après la guerre civile (1975-1990) et son arsenal divise les Libanais.



Son intervention dans la guerre en Syrie auprès des troupes du président Bachar al-Assad a provoqué l'ire de ses détracteurs ainsi que Ryad, qui soutenait les rebelles.