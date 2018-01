publié le 23/01/2018 à 08:39

30 départements sont placés en vigilance orange pluies-inondations par Météo France, ce mardi 23 janvier. Le Doubs et le Jura ne sont toutefois plus en vigilance rouge pour le risque de crue, a annoncé Météo France dans son bulletin de 6 heures.



Ils rejoignent 28 autres départements en vigilance orange pluies-inondations: l'Ain, le Rhône, le Doubs, l'Isère, le Jura, la Savoie, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Nièvre, l'Yonne, la Seine-et-Marne, Paris et la petite couronne, la Haute-Marne, les Yvelines, le Val-d'Oise, l'Oise ainsi que les départements de la Normandie (sauf la Manche), la Meuse, les Vosges, la Haute-Saône et la Meurthe-et-Moselle.

Les risques restent importants dans les départements concernés. "Le message à faire passer, c'est qu'il ne faut pas marcher dans l'eau. Parce qu'elle est boueuse donc on ne peut pas estimer sa hauteur, et on ne connaît pas l'état du sol. Des bouches d'égout peuvent être levées avec la montée des eaux, et cela crée des pièges très dangereux. Si vous mettez le pied dans une bouche d'égout alors qu'il n'y a plus de plaques, c'est le risque de noyade assurée", met en garde au micro de RTL le commandant Sébastien Sredick, le responsable des secours à Ornans dans le Doubs.

- En Île-de-France, l'eau de la Seine monte, et le niveau enregistré en 2010 est déjà dépassé. Sur le Pont d'Austerlitz, le niveau a atteint 4m40, lundi 22 janvier, et l'eau devrait encore monter durant la semaine.



- Conséquence de la crue de 2016 ? Paris fait face à une prolifération de rats. Ils seraient plus de cinq millions à pulluler dans la capitale. "Vous voyez des sacs qui bougent tous seuls", témoigne un éboueur au micro de RTL.



- Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard présente ce mardi matin son plan d'action pour les années à venir. 2.400 postes vont être supprimés via un plan de départs volontaires, soit près de 10% des effectifs.



- Lancement ce mardi du 48e Forum économique de Davos en Suisse. Plus de 3.000 femmes figurent parmi les participants, un chiffre inédit. Mais la présence de Donald Trump, annoncée vendredi devrait également retenir l'attention.



- Le rapport 2017 du Centre d'Analyse du terrorisme, que RTL dévoile mardi 23 janvier, recense 62 "incidents terroristes" en Europe, dont 15 attentats. C'est plus qu'en 2016. La France est la première touchée.