publié le 23/01/2018 à 06:39

Le nombre d'incidents terroristes en Europe, en 2017, n'a jamais été aussi important, selon le rapport du Centre d'analyse du Terrorisme, révélé par RTL mardi 23 janvier. L'année dernière a marqué un pic pour le Vieux Continent.



En premier lieu, le nombre d'attentats réellement menés ne faiblit pas : 15 contre 14 en 2016. C'est surtout le nombre de tentatives et de projets déjoués qui augmente plus fortement : 47 contre 40 un an plus tôt.

De nouveau, c'est la France qui paye le plus lourd tribut, touchée par la moitié des actes recensés. Sur le sol français en 2017, on dénombré 5 attentats, 6 tentatives et 20 projets d'attentats. L'Hexagone arrive devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le Royaume-Uni a été la cible de 23% des attentats ou projets.

L'étude indique que ce sont les mois de février et d'août qui ont été les plus touchés par des événements à caractère terroriste.

Moins de victimes

Seul le nombre de victimes est en baisse :391 morts et blessés contre 551 en 2016. Ce qui traduit le recul des attentats de grande ampleur au profit d'attaques parfois peu préparées. Dans le détail, 62 personnes ont été tuées et 329 blessées.



Le Centre d'analyse du Terrorisme constate d'ailleurs un recours toujours plus important aux armes rudimentaires, comme les armes blanches et les petits engins explosifs, désormais privilégiés des terroristes.



Quant aux cibles, ce sont les forces de l'ordre qui sont en première ligne partout en Europe. Policiers et militaires sont visés par une attaque sur deux.