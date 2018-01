publié le 22/01/2018 à 12:40

Des dizaines de rats qui grouillent dans une poubelle parisienne. Le Parisien a révélé dimanche 21 janvier une vidéo impressionnante, filmée le 9 décembre dernier par des éboueurs de la ville de Paris. C'est en voulant vider cette poubelle du 7e arrondissement de la capitale que ces agents de la propreté ont découvert les dizaines de rongeurs, qui se battent pour manger le contenu de la benne à ordures.



Les éboueurs ont voulu alerter sur la prolifération de rats dans Paris. Ils expliquent au quotidien constater une recrudescence du nombre de rongeurs "dans tous les arrondissements qui bordent la Seine".

Ils s'inquiètent également du comportement des rats. De moins en moins effrayés, ils n'hésitent plus à attaquer les éboueurs. Les agents de la ville dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, craignant d'être mordus par les rats. "Un collègue m’a raconté qu’un rat lui avait sauté à la gorge et un autre au bras", raconte l'éboueur qui a filmé la scène au Parisien.

Un éboueur filme une montagne de rats bien vivants à l'intérieur d'un bac à ordures pic.twitter.com/F9MzkGo2aq — Le Parisien (@le_Parisien) 22 janvier 2018

Un plan de dératisation à 1,5 million d'euros

La mairie de Paris assure prendre le problème au sérieux, et rappelle qu'elle a lancé en septembre 2017 un plan de lutte contre l'invasion des rats. Elle a débloqué 1,5 million d'euros pour nettoyer plus intensivement et dératiser les espaces publics.



La mairie rappelle cependant sur son site qu'"éradiquer complètement l'existence de ces rongeurs s'avère impossible" et veut cibler prioritairement les rats vivant en surface, contenant les autres dans les égouts.



Les élus souhaitent aussi lutter contre les incivilités : les restes de repas jetés au sol dans les espaces publics nourrissent les rats et participent à leur prolifération. Interrogée sur le sujet dans Le Grand Jury sur RTL en octobre 2017, Anne Hidalgo indiquait que la hausse de ces comportements a "sans doute encouragé cette population de rats à être plus présente", tout en assurant travailler sur le problème.