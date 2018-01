publié le 23/01/2018 à 07:00

Ce mardi 23 janvier, une nouvelle perturbation océanique apportera beaucoup de nuages sur la moitié nord et le Sud-Ouest, avec de petites pluies de la Bretagne aux côtes de la Manche ainsi que près des frontières du Nord.





Trente départements sont en vigilance orange pluies-inondations : le Doubs (25), le Jura (37), l'Ain (01), le Rhône (69), le Doubs (26), l'Isère (38), le Jura (39), la Savoie (73), la Charente (16), la Charente-Maritime (17), la Dordogne (24), la Gironde (33) le Lot-et-Garonne (47), la Nièvre (58), l'Yonne (89), la Seine-et-Marne (77), Paris (75) et la petite couronne, la Haute-Marne (52), les Yvelines (78), le Val-d'Oise (95), l'Oise (60) ainsi que les départements de la Normandie (excepté la Manche), la Meuse (55), les Vosges (88), la Haute-Saône (70) et la Meurthe-et-Moselle (54).

Sur l'Alsace, le Jura, l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes, le soleil devrait dominer l'après-midi. Les éclaircies s'élargiront sur le Sud-Est, avec mistral et tramontane modérés, et reviendront sur les Pyrénées et les Alpes.

Les températures matinales varieront entre 3 et 8 degrés dans l'intérieur du pays, 7 à 11 sur les côtes.

Les maximales seront comprises entre 7 et 14 degrés d'Est en Ouest, 15 à 17 sur les régions méditerranéennes et au pied des Pyrénées.