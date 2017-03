publié le 02/03/2017 à 19:46

Nouvelle découverte dans l'enquête sur les disparus de la famille disparue d'Orvault. Après la localisation de la voiture du fils à Saint-Nazaire, vers qui les principaux soupçons sont dirigés, les recherches des gendarmes ont permis de découvrir jeudi 2 mars un livre au nom de Pascal Troadec, le père. L'ouvrage a été retrouvé dans une zone boisée, située à proximité du lieu où des effets personnels de la fille Charlotte ont été repérés mercredi par une joggeuse à Dirinon (Finistère). L'information, révélée par Le Parisien, est confirmée par RTL. Des "éléments de linge" suspects auraient également été retrouvés sur une route communale dans les environs de Dirinon.



Compte tenu de la tombée de la nuit, les recherches doivent reprendre vendredi. Jeudi, les plongeurs de la gendarmerie ont exploré l'étang du Roual, survolé par un hélicoptère de la gendarmerie. Cet étang est le seul, parmi les plans d'eau du secteur, à ne pas être clôturé. Une trentaine de gendarmes du Finistère, épaulés par des élèves gendarmes, ont aussi poursuivi le quadrillage du secteur à la recherche de nouveaux indices.

Mercredi, des investigations avaient de nouveau été menées au domicile des Troadec, à Orvault (Loire-Atlantique), à quelque 280 kilomètres de Dirinon et une soixantaine de Saint-Nazaire. Du sang, en grande quantité, y a été découvert. Au début de l'enquête, les enquêteurs avaient mis la main sur un téléphone portable souillé de sang et découvert de nombreuses taches de sang, à l'étage, dans l'escalier et au rez-de-chaussée du pavillon, dont certaines essuyées, laissant penser à une scène de violences. Ces traces appartiennent au père, à la mère et au fils, mais le sang de la fille n'a jusque-là pas été découvert.

La famille Troadec a mystérieusement disparu depuis le 16 février. C'est la sœur de Brigitte Troadec, inquiète d'être sans nouvelles, qui a donné l'alerte. Le profil du fils, qui semblait instable sur Internet, intrigue tout particulièrement les enquêteurs.