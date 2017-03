publié le 02/03/2017 à 19:19

Nouvelle étape dans le scandale du "PenelopeGate". Selon une information du Parisien confirmée par RTL, une perquisition a été menée dans la matinée de jeudi 2 mars au domicile parisien de François et Penelope Fillon. Les lieux, situés dans le VIIe arrondissement de Paris et qui abritent également la société de conseil du député de Paris FF, ont été fouillés par des enquêteurs de l'Office centrale de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff).



Cette perquisition intervient au lendemain de l'annonce, par François Fillon, de sa convocation chez les juges en vue d'une mise en examen le 15 mars. Son épouse a également reçu la même invitation à répondre aux questions des magistrats.

La perquisition a été commandée par les trois juges d'instruction nommés depuis l'ouverture, le 24 février, d'une information judiciaire pour les soupçons d'emplois fictifs pesant sur la femme du candidat à la présidentielle. Le parquet national financier pourrait poursuivre les protagonistes pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d'influence et manquements aux obligations de déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique.