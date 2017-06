Le journal de 18h : une école catholique hors contrat fermée dans le Cher

publié le 03/06/2017 à 18:41

La préfecture du Cher a décidé, avant même la fin de l'année scolaire, de fermer un établissement privé hors contrat, l'école l'Angélus, installé à Prély, au Nord de Bourges. Un établissement qui accueille des enfants du CE1 à la Terminale. Plusieurs dizaines d'enfants ont été auditionnés par les gendarmes et leurs témoignages sont tout simplement effarants.



Fin mars plusieurs plaintes remontent au rectorat, elles viennent des parents mais aussi d'anciens membres du corps enseignant. Brimades, privation de nourriture, coups de pied et agressions sexuelles. La gendarmerie a lancé une vaste opération avec perquisition dans l'internat et auditions de plusieurs élèves. Beaucoup d'enfants interrogés confirment les sévices, les attouchements et les actes de maltraitance.

Pour protéger les pensionnaires, l'Angelus, établissement traditionaliste et catholique, est donc fermé par la préfecture. Son directeur, l'abbé Régis Spinoza à été placé en garde à vue. De nombreux documents ont été saisis car les enquêteurs le soupçonnent également d'escroquerie et de travail dissimulé.

À écouter également dans ce journal

- Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, souhaite modifier le calendrier scolaire. Il estime que "le temps de l'enfant devrait être mieux étalé, sur la semaine, mais aussi sur l'année". Il laisse entendre que le ministère pourrait revoir la durée des vacances, notamment l'été.



- Plus de 24 heures après son retour, Thomas Pesquet se réhabitue doucement à la vie sur terre. À Cologne, en Allemagne, au Centre Européen des Astronautes, il va maintenant subir de très nombreux examens médicaux et des tests scientifiques.



- La plaisanterie d'Emmanuel Macron au sujet des "kwassa-kwassa", ces frêles embarcations comoriennes qui, selon lui, ne servent pas à pêcher mais à "amener du Comorien" à Mayotte, a provoqué l'indignation, samedi 3 juin.



- Emmanuel Macron a reçu le premier ministre indien, Narendra Modi, à l'Élysée. Les deux hommes sont revenus sur la décision des États-Unis de quitter l'accord de Paris. L'Inde s'est par ailleurs engagée à aller au-delà de cet accord.



- Le premier tour des élections législatives a lieu dans 8 jours en métropole, mais en métropole seulement car la Polynésie française et les Français résidents sur le continent américain votent dès ce week-end.



- Le verdict est tombé pour William Saurin : quatre repreneurs étaient en lice, mais c'est finalement CofiGéo qui a remporté la mise.



- William Leymergie va quitter France 2, après plus de 30 ans de Télématin. L'animateur, âgé de 70 ans, serait en discussion avec le groupe Canal+, pour reprendre une émission à l'heure du déjeuner sur C8 à la rentrée.



- La finale de la Ligue de champions entre la Juventus de Turin et le Real Madrid a lieu ce soir à Cardiff, dès 20h45.