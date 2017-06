Législatives 2017 : outre-mer, Français de l'étranger... Qui vote quand ?

publié le 03/06/2017 à 16:08

La Polynésie ouvre le grand bal des législatives. Les électeurs polynésiens se rendent aux urnes dès ce samedi 3 juin - dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 juin à Paris - pour le premier tour des élections législatives. Papeete prend une semaine d'avance sur la métropole pour permettre l'acheminement de la propagande électorale entre les deux tours. Dans les îles et atolls qui ne disposent pas d'aérodrome, professions de foi et bulletins de vote sont largués en mer par des avions de l'armée. Le second tour aura lieu le 17 juin dans cette collectivité d'outre-mer, soit un jour avant la métropole.



Le vote dans les autres territoires ultramarins se déroulera généralement plus tôt qu'en métropole pour ces législatives. De la même manière, pour les Français résidant à l'étranger, le premier tour se divisera en trois dates - 3, 4 et 11 juin - selon un découpage géographique "Amériques - reste du monde - métropole", quand le second tour se déroulera lui le 17 ou le 18 juin selon la localisation des votants.

Premier tour les 3, 4 et 11 juin

France diplomatie précise les dates de vote pour les Français de l'étranger, qui "votent une semaine avant les Français résidant en France pour le premier tour des élections législatives 2017". Ainsi, les Français vivant en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud votent eux aussi ce 3 juin pour le premier tour des législatives. Le reste du monde votera le 4 juin tandis que la métropole, elle, se rendre aux urnes le 11 juin.

Second tour les 17 et 18 juin

Pour le second tour, l'écart de date est plus resserré : les Français vivant en Amérique du Nord et en Amérique du Sud voteront le 17 juin. Tous les autres, dans le reste du monde comme en métropole, voteront le 18 juin.