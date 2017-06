VIDÉO - Macron déclenche une polémique après une blague sur les Comoriens

publié le 03/06/2017 à 12:39

Les équipes de Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC, ont-elles filmé le premier faux pas d'Emmanuel Macron dans son costume de président ? Alors qu'il est en visite au Centre régional de surveillance et de sauvetage atlantique (Cross) d'Etel (Morbihan) et échange avec un agent jeudi 1er juin, le chef de l'État plaisante sur les kwassa-kwassas, de frêles embarcations comoriennes qui selon lui "pêchent peu", mais "amènent du Comorien". "C'est différent". La phrase a son petit effet. Emmanuel Macron rit plusieurs secondes, puis provoque un malaise.



Contacté par Le Lab, l'Élysée reconnaît "une plaisanterie pas très heureuse" et "malvenue". "C'est une plaisanterie pas très heureuse sur un sujet grave, dont le président de la République a pleinement conscience et dont il a eu l'occasion de parler durant la campagne présidentielle. C'est complètement regrettable et malvenu."

Pour enrober leur sujet, les journalistes ont réalisé un montage pour mettre en perspective les propos du président. Et rappellent que des naufrages de kwassa-kwassas coûtent régulièrement la vie à des migrants comoriens, qui tentent de rejoindre Mayotte par l'océan indien. Un rapport du Sénat datant de juillet 2012 estime qu'entre 7.000 et 10.000 Comoriens sont morts entre 1995 et 2012.



« Le kwassa-kwassa pêche peu ! Il amène du Comorien ! » #Quotidien pic.twitter.com/hXKRC2vWx9 — Quotidien (@Qofficiel) 2 juin 2017

Avalanche de critiques sur Twitter

Les réactions politiques ne se sont pas faites attendre. Cécile Duflot aurait souhaité que le retentissement des propos du président ne soit pas plus important. "Si Sarkozy président avait prononcé cette phrase face caméra, le tollé aurait été gigantesque, "du" comorien. 12.000 morts. Et là... insensé."



Si Sarkozy président avait prononcé cette phrase face caméra, le tollé aurait été gigantesque. "du" comorien. 12 000 morts. Et là... insensé https://t.co/7ZEDR2DBRC — Cécile Duflot (@CecileDuflot) 3 juin 2017

Nadine Morano, elle, évoque "un deux poids deux mesures des journalistes". "Si j'avais tenu ces propos, ils auraient crié au "dérapage scandaleux, polémique". Quant au président du groupe d'amitié France-Union des Comores à l'Assemblée nationale, Daniel Goldberg "invite Emmanuel Macron à régler les problèmes locaux plutôt qu'à en rire."