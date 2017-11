publié le 17/11/2017 à 19:39

Un tirage du Loto pour sauver le patrimoine français. L'idée va enfin voir le jour. C'est Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, qui l'a confirmé ce jeudi 16 novembre. Ce tirage spécial, organisé par la Française des Jeux, devrait avoir lieu juste avant les Journées du Patrimoine et un jeu de grattage va bientôt voir le jour.



La création de ce Loto sera proposée au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2017, a précisé la ministre en marge d'une présentation de sa stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine.

Ce nouveau fonds pourra financer des réhabilitations, tant du patrimoine protégé que non protégé, y compris celui que doit recenser la mission confiée à Stéphane Bern par Emmanuel Macron, et les sites confiés au Centre des Monuments nationaux. 5% des 2.000 monuments français sont en ruines, un quart en mauvais état. Serez-vous prêts à tenter votre chance pour sauver notre Histoire ?

À écouter également dans ce journal :

- Le ministre de l'Intérieur s'explique sur l'affaire de Lagny révélée ce matin sur RTL. Deux hommes fichés S ont été mis en examen pour avoir organisé, depuis la mosquée, une filière de départs vers la Syrie et l'Irak. Ils ont réussi à infiltrer le club de foot de cette commune de Seine-et-Marne. Le maire n'était au courant de rien. C'est normal, pour Gérard Collomb, il estime que pour des raisons de sécurité, un maire ne peut pas tout savoir.



- Fin de l'audition pour Jacqueline Jacob dans l'affaire Grégory. La grand'tante du petit garçon retrouvé mort dans la Vologne le 16 octobre 1984, a été entendue ce jeudi après-midi par la Chambre d'Instruction de Dijon. L'enquête a été rouverte il y a cinq mois mais jusqu'à aujourd'hui, Jacqueline Jacob était restée silencieuse. Cet après-midi, elle a répondu aux questions de la juge d'instruction en clamant son innocence et en mettant en avant son principal alibi : elle travaillait ce jour-là.



- Le Premier ministre libanais démissionnaire sera reçu demain, samedi 18 novembre, à midi à l'Élysée. Saad Hariri est en Arabie Saoudite depuis deux semaines "pour mener des consultations". Le président libanais avait parlé de "captivité". En tout cas, l'implication et la prise de position de la France ne sont pas du goût de l'Iran qui accuse Paris de "partialité".



- La COP23 sur le climat s'achève ce vendredi soir à Bonn. On se dirige vers un accord mou, sans saveur et sans véritable engagement. 200 pays participent à cette grand'messe annuelle. Un texte technique va être présenté ce soir mais aucune annonce sur de nouveaux engagements pour protéger la planète ne sera faite.



- Retour de la Ligue 1 ce vendredi soir avec Amiens qui va retrouver son Stade de la Licorne. Amiens reçoit Monaco sept semaines après l'effondrement d'une barrière. 29 personnes avaient été blessées. Depuis, les joueurs amiénois devaient aller au Havre pour recevoir leurs adversaires. Retour donc à la maison donc pour le soulagement de tout un club et de ses supporters.