publié le 16/09/2017

À l'occasion des Journées du patrimoine, Emmanuel Macron a décidé de confier une mission bénévole à Stéphane Bern, animateur de France 2 et RTL. Un travail qui portera en particulier sur le petit patrimoine en péril. Sa mission consistera à identifier les monuments à rénover en priorité et chercher des moyens de financement, a fait savoir l'Élysée.



"Le président de la République a décidé de me confier cette mission parce que j'ai une certaine légitimité, lui semble-t-il, en matière de sauvegarde du patrimoine national. C'est l'affaire de tous", a déclaré Stéphane Bern au micro de RTL.

Une lettre de mission et un objectif fixé sur six mois vont être confiés à l'animateur, qui sera alors chargé d'établir une liste des monuments et des bâtiments en péril. Son créneau : identifier en priorité les trésors méconnus du patrimoine français, ceux que les petits propriétaires ou les communes peinent à entretenir. L'Élysée a formulé une autre demande à Stéphane Bern : proposer des pistes nouvelles pour le financement de ces rénovations que l'État n'a plus les moyens d'assumer.

L'Élysée satisfait de "mettre à profit sa notoriété"

Une mission qui n'est pas surprenante pour ce soutien proche d'Emmanuel Macron. Stéphane Bern faisait partie des invités de la Rotonde, le soir du premier tour de l'élection présidentielle. "Ça n'a rien à voir avec la proximité qu'on peut avoir avec le chef de l'État. Auparavant déjà, avec Fleur Pellerin, il avait été question d'une telle mission. Je n'ai pas attendu de changement de président pour m'intéresser au patrimoine", se défend l'intéressé.



Dans une interview au Parisien - Aujourd'hui en France en avril dernier, l'animateur avait expliqué qu'il "ne briguait aucun poste de conseiller ni quoi que ce soit". Mais pour les Journées du Patrimoine, samedi 16 septembre, il accompagne déjà le chef de l'État sur les traces d'Alexandre Dumas. Du côté de l'Élysée, on assure que Stéphane Bern "ne nous a pas attendu pour défendre le patrimoine". L'entourage du président se réjouit toutefois de "mettre à profit sa notoriété".