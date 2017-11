Photo non datée du petit Grégory Villemin, 4 ans, retrouvé noyé le 16 octobre 1984, pieds et poings liés dans la Vologne.

publié le 15/11/2017 à 12:50

Nouvelle étape judiciaire dans la tentaculaire affaire Grégory. Jacqueline Jacob, mise en examen en juin dernier à l'instar de son mari Marcel pour l'enlèvement et la séquestration suivis de la mort de son petit-neveu en 1984, sera interrogée vendredi 17 novembre par la juge d'instruction en charge du dossier. Elle n'avait pas été interrogée depuis cinq mois.



L'avocat de Jacqueline Jacob, Maître Frédéric Berna, attend de cette audition qu'elle "mette un terme aux spéculations" sur la participation des époux Jacob au rapt et à la mort du garçonnet. Le conseil espère démontrer que Jacqueline et Marcel Jacob étaient au travail au moment des faits, une version qu'il affirme "renforcée" par de nouveaux témoignages. L'alibi du couple "est archi-béton", veut-il croire. Les conjoints sont également soupçonnés d'avoir été les "corbeaux" de l'affaire.

Un mystère vieux de 33 ans

Jacqueline Jacob avait invoqué son droit au silence lors des premiers interrogatoires en juin, en garde à vue devant les gendarmes comme devant la magistrate chargée du dossier. Mais elle répondra vendredi aux questions de la présidente de la chambre de l'instruction Claire Barbier, assurent ses avocats. Son arrestation a relancé l'affaire qui reste un mystère depuis la mort du petit garçon de quatre ans, retrouvé pieds et poings liés dans les eaux de la Vologne le 16 octobre 1984.



Brièvement écroués en juin, les septuagénaires ont été remis en liberté, mais avec l'obligation de résider séparément et loin de leur domicile situé dans les Vosges. Un contrôle judiciaire strict que la justice a refusé de modifier, fin octobre, pour éviter une éventuelle concertation au sein du couple... plus de 33 ans après les faits.

Marcel Jacob entendu le 4 décembre

Jacqueline Jacob espère pouvoir rentrer chez elle après son audition. Une nouvelle demande en ce sens sera examinée dès lundi par la chambre de l'instruction de Dijon. Les avocats des époux comptent aussi déposer une requête en nullité de leur mise en examen.



L'audition de Marcel Jacob, qui devait à l'origine se tenir le 10 novembre, a quant à elle été reportée au 4 décembre, selon une source proche du dossier. Après cet interrogatoire, Marcel Jacob demandera à son tour une modification de son contrôle judiciaire.