Saône-et-Loire : une soirée Loto dégénère

publié le 06/11/2017 à 14:21

Rien ne va plus à la soirée Loto de Chambilly (Saône-et-Loire), samedi 4 novembre. Une histoire de doigté, ou de façon de toucher les boules, a failli faire dégénéré une soirée Loto. Tout se passait pourtant bien, lors de ce rendez-vous traditionnel organisé dans ce petit village des bords de Loire, par le Chêne Brionnais. Mais soudain, les deux animatrices, Murielle et Chantal, ont été prises à partie par une joueuse mécontente de ne pas avoir les bons numéros, de ne jamais pouvoir crier les traditionnels quine ou carton plein et de voir s'échapper barbecue électrique ou corbeille garnie.



Cette femme a donc vu rouge et demandé sans politesse, je cite texto, de "mieux brasser les boules". Murielle et Chantal ont bien expliqué que la manivelle de leur machine ne tournait que dans un sens et qu'il leur était interdit de toucher les boules, sauf quand l'une d'elle sort. La femme a continué son esclandre et finalement mis les boules à tout le monde. Les joueurs se sont levés pour prendre la défense des animatrices. La soirée s'est terminée avec quelques noms d'oiseaux, mais je vous rassure, aucun coup de boule...