Un loto spécial et un jeu de grattage pour sauver le patrimoine

et AFP

publié le 17/11/2017 à 14:10

"À qui le tour ?". Au slogan en forme de question du Loto, le ministère de la Culture répond : "Le patrimoine". Le gouvernement va en effet lancer un "Loto du patrimoine" dont les recettes seront affectées à un fonds spécifique baptisé "Patrimoine en péril", a annoncé vendredi 17 novembre la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Une idée déjà avancée par Stéphane Bern en octobre.



La Française des Jeux organisera donc un tirage spécial, qui pourrait intervenir la veille des Journées européennes du Patrimoine, et mettra en place un nouveau jeu de grattage. La création de ce Loto sera proposée au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2017, a précisé la ministre en marge d'une présentation de sa stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine.

Ce nouveau fonds pourra financer des réhabilitations, tant du patrimoine protégé que non protégé, y compris celui que doit recenser la mission confiée à Stéphane Bern par Emmanuel Macron, et les sites confiés au Centre des Monuments nationaux.



"Un quart des monuments protégés sont jugés en mauvais état et 5%, soit environ 2.000 monuments, sont considérés en état de péril", a souligné la ministre, qui a également annoncé la mise en place d'un fonds de 15 millions d'euros pour la restauration du patrimoine protégé dans les petites communes - moins de 2.000 habitants.