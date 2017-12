publié le 05/12/2017 à 18:45

C'est une déclaration qui risque d'enflammer le monde arabe. Donald Trump a réitéré son souhait de transférer l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem. C'était une promesse de campagne du candidat. Aujourd'hui, le président américain a informé officiellement le roi de Jordanie et le président palestinien Mahmoud Abbas de ce déménagement à risque.



À risque car l'esplanade des Mosquées est considérée comme un lieu saint de l'islam. Cette décision serait donc perçue comme une provocation dangereuse. À court terme, cela pourrait déclencher une nouvelle intifada et à long terme cela compromet les minces espoirs de paix négocier entre Israéliens et Palestiniens autour d'une solution à deux États.

"Trump se tire une balle dans le pied", estime un ancien négociateur américain dans le conflit. En effet, depuis des mois le président américain s'appuie depuis des mois sur le prince héritier saoudien pour contrer l'Iran. Cela pourrait entraîner des déstabilisations en chaîne sur le Liban, l'Irak, l'Égypte ou encore la Jordanie. De plus, si Donald Trump déclare que Jérusalem est la capitale d'Israël cela peut déstabiliser le trône de Jordanie.



Ces risques avaient fait renoncer Bill Clinton et George W. Bush, qui étaient au départ favorable au déménagement de l'ambassade américaine.

À écouter également dans ce journal

Décès - Jean d'Ormesson est décédé la nuit dernière d'une crise cardiaque, à son domicile de Neuilly près de Paris. Il avait 92 ans. C'était le doyen des Immortels de l'Académie française, un monument national, "notre Jean national", comme le décrit l'écrivain René de Obaldia.



Économie - Un rapport d'expert se prononce aujourd'hui contre la revalorisation du Smic et préconise une réforme du salaire minimum, qu'il juge trop élevé et peu efficace contre la pauvreté.



Éducation - Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, souhaite l'instauration d'une dictée quotidienne à l'école primaire. Une annonce réalisée après la publication des résultats de l'étude internationale Pirls qui montrent que les compétences en lecture des écoliers français ont baissé.



Politique - Selon l'Express, Emmanuel Macron aurait affirmé que l'audiovisuel public serait "la honte de la République". Des propos que le chef de l'État aurait prononcé lors d'une rencontre avec la Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, hier.



Ligue des champions - Le Bayern reçoit le PSG ce soir à 20h45 pour un match décisif de la phase de poule.