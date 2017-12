Emmanuel Macron estime que l'audiovisuel public est "la honte de la République"

publié le 05/12/2017 à 15:54

Les propos d'Emmanuel Macron sur le service public audiovisuel sont pour le moins tranchés. Le chef de l'État a reçu les députés de la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale à l'Élysée. Selon les informations de L'Express, le président de la République aurait dénoncé, devant un peu plus de 70 personnes, "la mauvaise gestion de l'institution, le gaspillage, la médiocrité des programmes et des contenus, les relations malsaines entre l'audiovisuel et ses partenaires extérieurs".



Aux yeux d'Emmanuel Macron, l'audiovisuel public serait "la honte de la République". Ces propos "ont surtout marqué les esprits", note le magazine. Le chef de l'État ne se serait pas arrêté là. Il aurait émis une critique en direction des journaliste qui "n'ont pas fait le travail d'éthique" et sur le mode de nominations des personnes à la tête de ces entreprises par le CSA.