L'écrivain Jean d'Ormesson est décédé à l'âge de 92 ans

publié le 05/12/2017 à 07:38

Jean d'Ormesson s'est éteint. L'écrivain et académicien français est décédé dans la nuit de lundi 4 à mardi 5 décembre à l'âge de 92 ans. Le romancier est décédé d'une crise cardiaque à son domicile de Neuilly, dans le département des Hauts-de-Seine, a précisé sa fille, l'éditrice Héloïse d'Ormesson. "Il a toujours dit qu'il partirait sans avoir tout dit et c'est aujourd'hui. Il nous laisse de merveilleux livres", a-t-elle ajouté.



Les bains de mer, les femmes et les livres, voilà dans l'ordre ce qu'il préférait comme il s'amusait à le répéter. Cela résume finalement bien l'homme. Un épicurien voué au bonheur, un séducteur insatiable et un érudit joyeux.

