Cartes grises : 100.000 demandes en souffrance, un juge a été saisi

publié le 05/12/2017 à 17:49

Un grain de sel dans la mécanique. Le changement de système des cartes grises provoque l'engorgement chez les concessionnaires. Une dizaine d'entre eux ont porté plainte contre l'État. Un avocat parisien réclame au juge administratif une injonction à l'encontre du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, afin qu'il fasse délivrer les certificats d'immatriculation "dans les plus brefs délais et sous astreinte de 2.000 euros par véhicule et par jour de retard", détaille Me Descoubes dans les colonnes du Parisien.



Depuis le 6 novembre, toutes les démarches doivent être faites en ligne. Des bugs informatiques ont paralysé le système. Résultat : 100.000 demandes de cartes grises sont en retard. Pour les professionnels, un retard de carte grise, c'est une voiture qu'ils ne peuvent pas livrer et donc de la trésorerie qui ne rentre pas.

Éric Bataille est l'un d'eux, il décrit, au micro de RTL, une situation très tendue : "Depuis une semaine, on a à peu près 100 véhicules qui sont bloqués, et on a des véhicules qui continuent à arriver. Il y a engorgement chez nous au niveau du stock. On a la capacité en terme de paiement des véhicules de le faire, ce qui n'est pas forcément le cas de confrères à nous. Ils ne savent pas nous dire quand ce sera débloqué. On voit passer des informations nous disant que cela pourrait être débloqué d'ici la fin de l'année. À la fin du mois, si cela devait perdurer, on va se retrouver avec 400-500 véhicules qui seront en souffrance".