Le journal de 18h - Seine-Saint-Denis : trois patients poignardés dans un hôpital

publié le 25/06/2017 à 18:48

Un homme, qui a pris la fuite, est soupçonné d'avoir porté plusieurs coups de couteau à trois personnes qui patientaient aux urgences de l'hôpital Ballanger à Villepinte (Seine-Saint-Denis) dans la nuit de samedi à dimanche 25 juin, blessant grièvement l'une d'entre elles, a-t-on appris de sources concordantes. La principale victime, une femme d'une quarantaine d'années, dont le pronostic vital est engagé, a eu l'artère fémorale "sectionnée", selon une source proche du dossier. Une femme et un homme ont été plus légèrement blessés, la première à la poitrine, le second à la cuisse, a précisé la source.



Selon les premiers éléments, le suspect allait rendre visite à sa fille hospitalisée. Sous le prétexte d'un "mauvais regard", le ton est monté entre le suspect et les trois victimes, a relaté la source proche du dossier. L'agresseur présumé a alors porté plusieurs coups de couteau aux trois personnes. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour tentative de meurtre.

À écouter également dans ce journal :

- INFO RTL : Emmanuel Macron va-t-il oser ? Selon nos informations, le président de la République envisage de convoquer le Parlement réuni en congrès le 3 juillet, soit la veille du discours de politique générale d'Édouard Philippe. Si elle est actée, cette décision ne sera pas annoncée avant l'élection du prochain président de l'Assemblée nationale, ce mardi 27 juin.

- Les 308 députés de La République en marche ont élu samedi 24 juin l'ancien ministre Richard Ferrand, "le 1er des macronistes", à leur tête lors de leur "séminaire de cohésion" destiné à établir le fonctionnement du groupe majoritaire et sa relation avec le gouvernement.



- Le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand ne briguera pas la tête du parti Les Républicains en novembre et se dit prêt à soutenir Valérie Pécresse, dans une interview au Journal du Dimanche. "J'ai pris un engagement vis-à-vis des habitants des Hauts-de-France et j'ai l'intention de le tenir", a insisté l'ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy.



- Dimanche 25 juin au soir, quatre maxi-trimarans exceptionnels s'élancent depuis Saint-Nazaire, où sont attendues quelque 200.000 personnes, pour The Bridge, une régate inédite à travers l'Atlantique et jusqu'à New York.



- Chine : après la découverte de trois survivants samedi 24 juin, les secouristes poursuivaient dimanche leurs recherches pour trouver d'hypothétiques survivants parmi la centaine de disparus du village chinois de Xinmo, englouti par des tonnes de boue et de rochers dans le sud-ouest du pays. Les dépouilles de 15 personnes ont été extraites samedi.