Les députés La République En Marche font leur grande rentrée à l'Assemblée

publié le 24/06/2017 à 13:46

Le rendez-vous a des airs de séminaire d'intégration. Lors d'une rentrée ou de l'arrivée de nouveaux salariés, écoles et entreprises préparent des journées d'intégration ou des séminaires, mais cela est plus rare en politique. Les 308 députés élus dimanche 18 juin aux législatives sous l'étiquette La République En Marche se sont pourtant retrouvés ce 24 juin à l'hôtel de Lassay, à Paris, pour un séminaire de deux jours.



Beaucoup d'entre eux - 90% - sont des novices et découvrent l'Assemblée nationale à l'occasion de ce baptême politique. Ce séminaire a pour but de les former : les députés vont être renseignés sur le travail parlementaire qui les attend et sur les rapports qu'ils vont entretenir avec le gouvernement.

Édouard Philippe demande "cohésion" et "unité"

L'un des députés REM rencontré par RTL laisse penser que son groupe parlementaire ne contient que de bons élèves, disciplinés, obéissants et enthousiastes. Jean-Charles Colas-Roy, ingénieur isérois élu député le 18 juin, met souligne son "envie de se mettre au travail très très rapidement, et de réformer le pays, faire les premières mesures. On est là, on est présents et on a envie d'être à la hauteur", affirme ce nouveau au palais Bourbon.

Cet enthousiasme ne devrait pas déplaire au Premier ministre, venu s'adresser au groupe de députés ce samedi 24 juin au matin. "Ce sera aussi à vous d'expliquer les réformes à vos électeurs", leur a rappelé Édouard Philippe, qui demande aux députés, regroupés sous la présidence de Richard Ferrand, "cohésion" et "unité".