publié le 25/06/2017 à 08:22

Guerre en Syrie, affaire Théo... Au cours de la campagne présidentielle, la famille Latrèche, fervent soutien de Benoît Hamon, n'a pas hésité à s'engager pour faire entendre sa voix sur des sujets sensibles. Avant l'élection d'Emmanuel Macron, ils espéraient encore une victoire de la gauche. Puis ils se sont abstenus au second tour et n'ont pas voté aux législatives. Près de deux mois après l'élection, ils font face aux succès de La République En Marche.



Allouche, le papa, a 56 ans. Il a décidé, comme sa femme et sa fille, de s'abstenir. "Il y a quand même un malaise, je ne suis pas le seul à ne pas être allé voter", fait-il remarquer, tandis que l'abstention a battu des records au cours des deux tours des élections législatives. "C'est trop rapproché entre la présidentielle et les législatives, déplore son épouse, Djamila, qui se dit "déçue d'avoir ce président".

La société civile, un "plus" selon les Latrèche

"Je n'ai pas voté ni au premier ni au deuxième tour des législatives (...) mais peut-être que si on avait voté ça aurait changé des choses aussi, réagit leur fille, Oumeïma. On a été spectateurs au lieu d'être acteur", analyse-t-elle. "Ce que fait Emmanuel Macron n'est pas totalement mauvais, c'est un atout de faire rentrer de nouvelles personnes à l'Assemblée nationale", note-t-elle toutefois. "Ce qui est positif, c'est les gens qui ne sont pas politiques, qui vont venir pour le peuple parce que ce sont des gens comme nous", espère sa maman.

Et maintenant que le parti du chef de l'État a obtenu une large majorité à l'Assemblée, il dispose de tous les outils pour un mandat réussi selon Allouche. "On va pouvoir le juger sur pièce, parce que maintenant il a tout ce qu'il faut le monsieur", fait-il remarquer.