Le journal de 18h : primaire de la gauche, faible taux de participation

À 17 heures, un million d'électeurs s'étaient déplacés pour voter au premier tour de la primaire de la gauche.

par Philippe Robuchon publié le 22/01/2017 à 19:03

On ne s'est pas bousculé aujourd'hui dans les bureaux de vote pour le premier tour de la primaire de la gauche. À 17 heures, 1 million de votants s'étaient déplacés dans 70% des bureaux. Pour l'instant, c'est beaucoup moins qu'il y a 5 ans, lors de la primaire qui avait amené à la victoire de François Hollande. Les résultats remontent lentement. Les organisateurs de la primaire, attendent entre 1,3 et 1,4 million de votants sur l'ensemble des bureaux de vote. Du côté du PS, on espère entre 1,5 et 2 millions d'électeurs.



Un objectif qui devrait être atteint, puisqu'on s'attend au final à 1,8 à 2 millions de votants. Toutefois, on reste loin des 2,7 millions au premier tour de la primaire PS de 2011, sans parler de la primaire de la droite qui avait attiré 4,3 millions d'électeurs au premier tour.



Mais les responsables socialistes insistent sur le contexte très différent et notamment une campagne très courte. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19 heures et les premières tendances sont attendues rue de Solférino vers 20h30

À écouter également dans ce journal

- La pollution touche toujours l'Île-de-France et le bassin lyonnais. Demain, lundi, la circulation différenciée sera reconduite à Paris et à Lyon la circulation alternée sera de mise.



- À Paris, plusieurs milliers d'opposants à l'avortement ont défilé cet après-midi. Cette Marche pour la vie, à trois mois de la présidentielle, était en tout cas l'occasion de se rappeler au bon souvenir des candidats de droite comme de gauche.



- Il y a dix ans, l'Abbé Pierre disparaissait à l'âge de 94 ans. Des centaines d'hommages lui ont été rendus aujourd'hui. par des associations, des chercheurs ou encore des politiques. Depuis le Chili, François Hollande a salué la mémoire de ce "frère des pauvres provocateur de paix".



- Monaco l'a emporté à domicile 4-0 face à Lorient.



- Au mondial de handball, le Danemark, champion en titre, a été éliminé du tournoi, battu par la Hongrie 27-25.