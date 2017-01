En raison d'un pic de pollution, les véhicules ayant la vignette 5 (immatriculés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000) ou ne disposant pas de vignette (non classés) seront interdits de circulation lundi 23 janvier.

Un épisode de pollution aux particules fines touche l’Île-de-France en raison des conditions météorologiques, a indiqué samedi 21 janvier Airparif. Par conséquent, la préfecture de police instaure pour la première fois la circulation différenciée à Paris et sa proche banlieue (dans le périmètre de l'A86).



Seules certaines catégories de vignettes Crit'Air permettront aux conducteurs de prendre la route. En effet, les véhicules avec la vignette 5 et les non classés seront interdits de circulation entre 8 heures et 20 heures. Le non respect de cette restriction ou le non-affichage de la vignette pourra être sanctionné d'une amende allant de 68 euros à 135 euros, en fonction du véhicule concerné.



La vignette 5 est appliquée aux véhicules diesel Euro 2 et 3 immatriculés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 inclus. Les véhicules non classés sont ceux dont la première immatriculation date d'avant le 31 mai 2000 pour les deux-roues, le 31 décembre 1996 pour les voitures, le 30 septembre 1997 pour les camions et le 30 septembre 2001 pour les autocars.