Le journal de 18h : premier recadrage fiscal de l’Élysée

A-t-on assisté au premier clash du quinquennat ? Malgré les déclarations d'Edouard Philippe lors de son discours de politique générale, Emmanuel Macron est revenu sur l'annonce de son Premier ministre. Sentant le mécontentement monter, il a fait le choix de revenir sur les déclarations du chef du gouvernement, au risque de le décrédibiliser.



Lors de son discours, le Premier ministre avait annoncé que la réforme de l'impôt sur la fortune (ISF) serait repoussée à 2019, tandis que celle sur la suppression de la taxe d'habitation (qui concernerait 80% des ménages) attendrait la "fin du mandat". Cette déclaration avait fait mauvaise impression, renforcée par le fait qu'Edouard Philippe avait annoncé les hausses de prix (CSG, cigarettes, diesel) qui, elles, ne seraient pas repoussées.

- Pour compenser ces mesures coûteuses, le gouvernement devrait mettre à contribution la fonction publique. L'Exécutif a déjà annoncé sa volonté de geler le point d'indice des fonctionnaires, de rétablir le jour de carence, mais aussi de supprimer 120.000 suppressions de postes dans la fonction publique.

- Quatre jours après avoir présenté son "plan climat", le ministre de la Transition écologique et solidaire en a détaillé les principales mesures. Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, Nicolas Hulot s'est engagé à fermer des réacteurs nucléaires, "peut-être jusqu'à 17".



- La France a retrouvé son pouvoir d’attraction touristique puisque 89 millions d'étrangers devraient visiter notre pays cette année, selon les informations dévoilées par Jean-Yves Le Drian.



- À la veille du défilé du 14 juillet, Donald Trump devrait dîner avec le couple Macron en compagnie de son épouse. Le dîner devrait avoir lieu dans un établissement parisien et non pas à l’Élysée.



- Emmanuel Macron s’est rendu à Lausanne ce soir pour appuyer la candidature de Paris dans l’organisation des Jeux olympiques de 2024, alors que la délégation française doit passer son grand oral devant le CIO demain.



- Après une journée de repos bien méritée, les coureurs du Tour de France s’élanceront à nouveau dans le - Périgord, pour une étape entre Périgueux et Bergerac.



- À Strasbourg, après la vieille ville, le quartier de Neusdadt est désormais classé au patrimoine mondial par l'Unesco. Construit il y a plus d'un siècle sous le règne de l'empereur Guillaume II, c'est l'un des rares ensembles allemands qui n'aient pas été détruits par les Alliés.