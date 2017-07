Climat : Nicolas Hulot détaille la prime à l'achat d'un véhicule propre

publié le 10/07/2017 à 08:27

C'est l'une des mesures qui figure dans son "plan climat", annoncé jeudi 6 juillet. Nicolas Hulot est revenu sur la prime à l'achat d'un véhicule propre, destinée aux ménages les plus modestes. Une "prime de transition" dans le sillon de l'objectif de cessation de la commercialisation des voitures nécessitant de l'essence ou du diesel, fixé à l'horizon 2040. La prime sera accessible aux ménages qui voudront se doter d'un véhicule plus propre en remplacement d'un diesel datant d'avant 1997 ou essence avant 2001.



Si une telle prime existe déjà actuellement, Nicolas Hulot explique au micro de RTL les particularités de cette nouvelle mesure. Le montant sera identique, que ce soit pour l'achat d'un véhicule électrique "neuf ou d'occasion". Si le ministre de la Transition écologique et solidaire ne fixe pas de calendrier précis, il donne une indication. "On ne va pas attendre 107 ans... Ce serait bien que la prime soit mise en oeuvre en 2018", avance-t-il.

"Ce qui est important, c'est que l'on va donner la possibilité aux gens de pouvoir acheter un véhicule d'occasion, plus propre, pour faire en sorte qu'ils rentrent dans ce qu'on appelle les 'pastilles critères'", se félicite Nicolas Hulot. Des mesures destinées à faire qu'en 2050, la France parvienne à une "neutralité carbone". Un objectif fixé dans le "plan climat" porté par le successeur de Ségolène Royal.