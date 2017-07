publié le 10/07/2017 à 19:00

Au lendemain d'une journée de repos particulièrement méritée après une étape dantesque entre Nantua et Chambéry, le Tour 2017 reprend sa route de l'autre côté de la France mardi 11 juillet. De la Savoie, les 181 coureurs encore en lice (Richie Porte et Arnaud Démare n'en font plus partie) ont été transférés en avion dans le sud-ouest, à Périgueux, lieu de départ de ce 10e épisode.



Au programme d'une journée qui devrait être moins éprouvante sur le weekend passé, 178 km sur un parcours en forme de U jusqu'à Bergerac, en passant par la grotte de Lascaux et Sarlat-la-Canéda. Deux difficultés de 4e catégorie, la côte de Domme (3,5 km de montée à 3,3% de pente moyenne) et la côte du Buisson-de-Cadouin (2,1 km à 5,6%) sont répertoriées dans la deuxième moitié du tracé.

Au départ, le maillot jaune sera sur les épaules de Chris Froome, qui compte 18 secondes d'avance sur l'Italien Fabio Aru et 51 sur le Français Romain Bardet. Largement en tête du classement de la montagne, Warren Barguil n'a rien à craindre pour le maillot à pois. Pour le maillot vert, en revanche, la bagarre va se poursuivre. Départ fictif à 13h10, lancé à 13h25. Mercredi 12 juillet, les sprinteurs pourraient encore être à l'honneur à Pau.

Tour de France 2017 : le parcours de la 10e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP