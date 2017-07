publié le 10/07/2017 à 12:31

À 4 jours du 14 juillet, les répétitions du défilé ont eu lieu lundi matin sous une pluie battante sur les Champs-Élysées. Ce même-jour, on apprend que l'invité d'honneur, Donald Trump, dînera avec Emmanuel Macron à la Tour Eiffel la veille de la fête nationale.



L'idée d'un dîner à l’extérieur de l'Elysée, comme l'avaient fait en leur temps François Hollande et Barack Obama, était acquise mais le choix du lieu a été tranché ce week-end. Plusieurs grandes tables ont été proposées à la délégation américaine qui a choisi ce lieu - oh combien symbolique - le premier étage de la Tour Eiffel, le Jules Verne, prestigieux restaurant du chef Alain Ducasse. Accompagnés de leurs épouses respectives, les deux chefs d'État s'y rendront la veille du défilé, après l'entretien et la conférence de presse qu'Emmanuel Macron et Donald Trump tiendront à l'Elysée.



Donald Trump devrait atterrir dans la capitale française dans la journée du 13 juillet. Un rendez-vous avec Emmanuel Macron est fixé à 15h45. Le lendemain, le défilé commencera à 9 heures.