EPR de Flamanville : des déchets enfouis depuis trente ans mis au jour

publié le 10/07/2017 à 18:43

Il suffisait de creuser pour découvrir des restes de chantiers anciens. En mai 2016, des ouvriers travaillant sur le chantier de construction du réacteur nucléaire de Flamanville ont fait la découverte de déchets cachés depuis plus de trente ans. Des résidus qui sont restés à quelques mètres du sol pendant de longues années, vestiges du chantier des deux premiers réacteurs, rapporte Le Parisien.



L'Autorité de sûreté du nucléaire (ASN) a été rapidement prévenue. D'après l'ASN, ces déchets, constitués de sacs plastiques, morceaux de bois et autres câbles métalliques, datent bel et bien d'une trentaine d'années. À première vue, ils seraient "non dangereux", a déclaré le gendarme du nucléaire, se voulant rassurant. Néanmoins, la responsable de la division de l'ASN à Caen juge que la gestion des déchets a été "inappropriée" à l'époque, reconnaissant à présent que le volume de déchets "à extraire était finalement largement supérieur aux estimations de départ".

EDF a dû mettre en place un chantier de dépollution des sols, détaille Le Parisien. Un état de fait qui laisse les associations antinucléaires sceptiques. Citée par le quotidien, Charlotte Mijean, porte-parole du Réseau sortir du nucléaire déplore cette découverte. "Cette histoire est révélatrice de certaines pratiques, qui contrairement à ce qu'affirme EDF, sont encore monnaie courante sur tous les sites. Et nous n'avons aucun garantie sur la non-dangerosité de ces déchets."